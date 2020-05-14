В Новосибирске спасают младенца весом 1,5 кг, рожденного матерью с коронавирусом

Журналисты побывали в Детской городской клинической больнице № 3, где медики трудятся без выходных — в режиме 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Больница состоит из двух корпусов, которые соединены подземным переходом. Персонал отделений не пересекается: одни находятся с пациентами с подозрением на коронавирус, другие — с теми, у кого диагноз подтвердился.

В помещении интенсивной терапии находятся двое малышей. Один из них новорожденный от женщины с коронавирусной инфекцией, малышу всего 10 дней. Врачи ждут результаты анализов.

«У детей обработка данных занимает больше времени, нежели у взрослого. Врачи надеются, что диагноз у малыша не подтвердится, в то же время не загадывают, признаются, что на сегодняшний день самый яркий случай в истории коронавируса за границей — подтвержденный диагноз у малыша, возраст которого семь дней», — рассказали в больнице.