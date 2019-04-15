В Новосибирске суд отпустил под домашний арест врача, обвиняемого в мошенничестве на 1,3 млрд рублей

15 апреля в Новосибирске суд отпустил под домашний арест заместителя директора медицинского центра имени Мешалкина (НМИЦ) Евгения Покушалова, сообщает ТАСС. Его обвиняют в мошенничестве с госзакупками на 1,3 млрд рублей и легализации криминальных доходов.

Ранее врача арестовали до 19 апреля. С ходатайством о домашнем аресте обратились следственные органы. «Коммерсант. Сибирь» уточняет, что зачастую смягчение меры пресечения связано с изменением позиции обвиняемого.

Покушалова задержали 20 февраля. Силовики направили в суд прошение о заключении кардиохирурга под стражу. В тексте ходатайства было сказано, что Покушалов может попытаться противодействовать полноценному и всестороннему разбирательству, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться за границей. Суд поддержал ходатайство следствия.

Евгений Покушалов — сосудистый хирург, член-корреспондент Российской академии наук. Он автор и соавтор 240 научных работ, работает в НМИЦ с 2002 года. Это ведущий российский центр в области сердечно-сосудистой хирургии.