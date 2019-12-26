В Новосибирске выбивают долги стихами: «Новый год! К вам электрик наш идет!»

Объявление появилось на входе в подъезд одного из домов на улице Киевской.
Жителей призывают расквитаться с долгами до конца года.
Указаны номера квартир-должников (более 40). Но больше удивляет сумма долга — 983 тыс. рублей.
Новый год! Новый год! К вам электрик наш идет!
Чтобы выключить вам свет, ваших денег у нас нет!
Новый год! Новый год! К вам сантехник наш идет!
Чтобы выключить вам воду за задолженность по году!
Новый год! Новый год! К вам уборщик наш идет!
Чтобы посидеть немного и опять пойти в дорогу!
Это шутка нас простите. Очень просим: оплатите!
С Новым годом поздравляем! От души всех благ желаем!
Но имейте вы ввиду возможно обращение к суду!
(пунктуация сохранена)