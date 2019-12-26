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Жизнь

В Новосибирске выбивают долги стихами: «Новый год! К вам электрик наш идет!»

Коммунальщики стихами попросили должников одного из домов Новосибирска расплатиться с задолженностью, пишет «НДН.инфо».

Долг за услуги ЖКХ.
Долг за услуги ЖКХ.
vk.com/public185895299.

Объявление появилось на входе в подъезд одного из домов на улице Киевской.

Жителей призывают расквитаться с долгами до конца года.

Указаны номера квартир-должников (более 40). Но больше удивляет сумма долга — 983 тыс. рублей.

Новый год! Новый год! К вам электрик наш идет!
Чтобы выключить вам свет, ваших денег у нас нет!
Новый год! Новый год! К вам сантехник наш идет!
Чтобы выключить вам воду за задолженность по году!
Новый год! Новый год! К вам уборщик наш идет!
Чтобы посидеть немного и опять пойти в дорогу!
Это шутка нас простите. Очень просим: оплатите!
С Новым годом поздравляем! От души всех благ желаем!
Но имейте вы ввиду возможно обращение к суду!

(пунктуация сохранена)

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