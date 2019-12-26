В Новосибирске выбивают долги стихами: «Новый год! К вам электрик наш идет!»

Объявление появилось на входе в подъезд одного из домов на улице Киевской.

Жителей призывают расквитаться с долгами до конца года.

Указаны номера квартир-должников (более 40). Но больше удивляет сумма долга — 983 тыс. рублей.

Новый год! Новый год! К вам электрик наш идет!

Чтобы выключить вам свет, ваших денег у нас нет!

Новый год! Новый год! К вам сантехник наш идет!

Чтобы выключить вам воду за задолженность по году!

Новый год! Новый год! К вам уборщик наш идет!

Чтобы посидеть немного и опять пойти в дорогу!

Это шутка нас простите. Очень просим: оплатите!

С Новым годом поздравляем! От души всех благ желаем!

Но имейте вы ввиду возможно обращение к суду!

(пунктуация сохранена)