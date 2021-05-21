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Жизнь

В Новосибирске задержали борца с коррупцией, решившего показать «схемы вывода миллиардов»

В Новосибирске задержали экс-главу фонда «Мы против коррупции» Виктора Сорокина, когда тот ехал на встречу с комиссией из Генпрокуратуры, сообщает «Сибирь.Реалии» (признана иностранным агентом).

Барнаул против коррупции.
Барнаул против коррупции.
barnaul.org

21 мая Сорокин ехал на встречу с комиссией из Генпрокуратуры, которая накануне прибыла в Новосибирск.

Как сообщил изданию друг активиста Михаил Кондрюков, новосибирец спешил передать документы о коррупционных нарушениях в регионе.

Перед задержанием Сорокин успел сообщить, что ему предъявили претензии «из-за публикаций в интернете», а после запретили пользоваться телефоном.

«Скорее всего, он был задержан, чтобы сорвать передачу документов. Я видел эту пачку. Там больше 100 листов со схемами вывода миллиардов и доказательствами», — рассказал Кондрюков.

Ранее Сорокин заявил, что местные чиновники и бизнесмены якобы выводили средства, чему якобы покровительствовали высокопоставленные лица.

20 мая на своей странице во «ВКонтакте» Сорокин упомянул прокурора Новосибирской области Якова Хорошева, возглавлявшего в свое время это ведомство в Алтайском крае.

Ранее altapress.ru рассказал о самых знаменитых генералах и полковниках России, забывших про честь офицера.

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