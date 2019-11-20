В Новосибирском зоопарке появилась редкая птица-хохотун

В Новосибирском зоопарке впервые появились кукабарры. Двух гигантских зимородков, в дикой природе живущих в Австралии и Новой Гвинее, привезли в Сибирь из Германии, сообщает sibnovosti.ru .

«Они хорошо перенесли дорогу, быстро адаптируются к новому месту, с аппетитом едят. Кукабарры плотоядны. Мы кормим их мясом. Пока птицы находятся на карантине. Позже посетители смогут их увидеть и услышать», — рассказала корреспонденту издания завотделом орнитологии Новосибирского зоопарка Елена Мелешко.

Раньше в Новосибирском зоопарке не было кукабарр. Известно, что эти птицы отличаются тем, что умеют издавать звуки, похожие на человеческий хохот.

В октябре в зоопарке Новосибирска родились уникальные дикдики. Это первые детеныши маленьких антилоп, родившиеся в Сибири.