В Новосибирской области медведь разрушил пасеку

Для выяснения обстоятельств произошедшего на место приехал инспектор регионального Министерства природы.
О сумме ущерба, нанесенного пчеловоду, неизвестно.
Ночью медведь забрел в одну из деревень под новосибирском и начал рушить ульи, сообщает глава регионального Минприроды.
Для выяснения обстоятельств произошедшего на место приехал инспектор регионального Министерства природы.
О сумме ущерба, нанесенного пчеловоду, неизвестно.
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