В Новосибирской области появился лагерь, в расписании которого есть «подготовка к смерти»

Родители жалуются на лагерь «Лесная сказка», который находится в Новосибирской области, из-за пункта «зомби-апокалипсис» в расписании. Об этом сообщает Сиб.фм .

Об этом прошествии сообщила мать одно из отдыхающих подростков . В лагере предусмотрены тематические дни, среди которых был найден ею день посвященный смерти.

Кроме необычного расписания, родителей удивило и то, что у детей забирали телефоны. Связаться с родными можно только раз в два дня по пять минут.

Также был поставлен вопрос и о гигиене: мальчикам предоставлялся уличный душ, а девочки могли проводить водные процедуры в закрытом помещении, но только раз в два дня.

На ситуацию обратила внимание детский омбудсмен региона Надежда Болтенко. Она сообщила, что правоохранители проведут в лагере проверку.

Ранее в детских лагерях на Алтае нашли санитарные нарушения.