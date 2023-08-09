В Новосибирской области появился лагерь, в расписании которого есть «подготовка к смерти»

Об этом прошествии сообщила мать одно из отдыхающих подростков . В лагере предусмотрены тематические дни, среди которых был найден ею день посвященный смерти.
Кроме необычного расписания, родителей удивило и то, что у детей забирали телефоны. Связаться с родными можно только раз в два дня по пять минут.
Также был поставлен вопрос и о гигиене: мальчикам предоставлялся уличный душ, а девочки могли проводить водные процедуры в закрытом помещении, но только раз в два дня.
На ситуацию обратила внимание детский омбудсмен региона Надежда Болтенко. Она сообщила, что правоохранители проведут в лагере проверку.
Ранее в детских лагерях на Алтае нашли санитарные нарушения.