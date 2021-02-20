В Новосибирской области сняли ограничения по ковиду. Запрещено только танцевать и снимать маску

В Новосибирской области 20 февраля одобрили снятие ограничений по коронавирусу, что серьезно расширит возможности для полноценной жизни в регионе.

Инициативу о снятии ограничений одобрили на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Андрей Травников. Документ опубликуют после подписания.

«Одобрено снятие ограничений работы спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры. Также снимаются ограничения по времени работы всех предприятий общественного питания», — говорится в сообщении.

Снимают запрет на оказание услуг общественного питания в период с 24:00 до 8:00 часов. При этом количество присутствующих в зале — 1 посетитель на 4 кв. м., столы — на расстоянии не менее 1,5 м.

Проверка в кинотеатрах. barnaul.org

Отменяют ограничения по количеству зрителей в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, а также на фестивалях и официальных спортивных мероприятиях — при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

«До настоящего времени была разрешена заполняемость стадионов не более 50% от вместимости, театров — не более 80%, с соблюдением социальной дистанции, также действовало ограничение на ночные часы», — пояснили в правительстве.

Как уточняет «Сиб.фм», в регионе продолжит действовать запрет на дискотеки и танцполы в заведениях, где оказывают услуги общественного питания.

Также в регионе сохранится обязательный масочный режим в общественных местах, социальная дистанция и запрет на массовые мероприятия, помимо указанных.

Что касается Алтайского края, то, как сообщали ранее, вопрос смягчения ограничений находится «в проработке» у властей.