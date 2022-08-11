11 августа
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Жизнь

В Доме культуры на Алтае после капремонта смогут проводить Рождественские чтения

ДК в селе Косиха отремаонтировали по госпрограмме «Развитие культуры Алтайского края» и национальному проекту «Культура». Теперь там можно проводить пресс-конференции и встречи, связанные с Рождественским фестивалем.

В обновленном Доме культуры на Алтае смогут проводить Рождественские чтения.
В обновленном Доме культуры на Алтае смогут проводить Рождественские чтения.
Антон Федотов.

В обновленном Доме культуры оборудуют гримерные. В зрительном зале установят новые цифровые системы звукового и светового сопровождения, а также мягкие комфортные кресла, современные занавесы.

Кроме того, уже обустроили конференц-зал для проведения конференций и официальных мероприятий.

Алексей Панюков,
председатель комитета по культуре и туризму администрации Косихинского района:

Капитальный ремонт Дома культуры имеет очень большое значение для всего района. В обновленном здании будут созданы условия для организации досуга людей разного возраста, в подвальном помещении ДК будет расположен тренажерный зал.

Капремонт на объекте не останавливали, несмотря на возникшие сложности. Администрация Косихинского района с Минкультом региона оперативно приняли меры по решению возникших проблем: подготовили проектно-сметную документацию с учетом новых цен, получили дополнительные лимиты финансирования и заключили контракт с подрядчиком.

Андрей Суркан,
руководитель компании-подрядчика «Сибирский центр строительных материалов»:

В сложившихся условиях удалось оперативно заменить зарубежное оборудование и строительные материалы на отечественные, что позволит сдать объект в установленный срок. Работы идут по графику.

Капитальный ремонт Дома культуры в райцентре планируют завершить осенью 2022 года.

Как прошли Рождественские чтения в 2022 году, можно посмотреть здесь.

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