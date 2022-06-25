Екатерина пошла по стопам родителя и встала на литературный путь. В «Книжном мире» она презентовала свою книгу «Шуры-муры на Калининском».

А также ответила на вопросы гостей о своем детстве и отце.

— В детстве мне казалось, что отец — тунеядец. Все отцы как отцы: утром встают, завтракают, берут портфель, идут на службу, потом приходят, дерутся с женой. Ну, какие-то будничные дела. А у нас все не так. Папа утром уходил в кабинет, закрывал дверь, обитую черным дерматином, чтобы не было слышно ни то, что происходит внутри, ни то, что снаружи, и начинал стучать на машинке, — сказала Екатерина.

Также Рождественская добавила, что папа часто читал ей вслух свои стихи. А во ответ мог услышать критику.

А посмотреть, как прошел заключительный день Рождественских чтений в селе Косиха можно в нашем фоторепортаже.