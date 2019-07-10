В очередном парке Барнаула открыли бассейн

Входной билет для взрослых стоит 300 рублей. Детям до трех лет — бесплатно, от трех до 14 лет — 150 рублей, говорится в официальной группе парка «ВКонтакте». Аренда лежаков уже входит в стоимость входного билета.

Глубина бассейна составляет 1,5 метра с детской зоной в 70 см. Бассейн работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

Как пишут барнаульцы в соцсетях, охрана не разрешает пронести с собой даже воду, ссылаясь на то, что все можно купить на территории бассейна. Зонтов очень мало, вода без подогрева, но быстро нагревается сама, на территории продавали только газировку и мороженое.

«Лучше прям к 10: 00 быть уже там, так как лежаки к часам 12 уже были заняты. Зонтиков мало. Два душа, один из которых не работает», — советуют горожане.

Это не первый бассейн, который открывают в барнаульских парках: в 2016 году в «Изумрудном» строили бассейн, но оказалось, что незаконно.

На данный момент в Парке спорта работает комплекс бассейнов «Пляж».