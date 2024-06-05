В одном из районов Алтайского края не осталось ни одного сотрудника ДПС

В Солонешенском районе не осталось ни одного сотрудника ДПС, сообщает «Вести Алтай».

Жители района утверждают, что после «оптимизации» сотрудников ДПС в прошлом году, количество смертельных ДТП увеличилось.

Они настаивают на восстановлении как минимум двух последних уволенных инспекторов и даже создали петицию, которую подписали более тысячи человек.

Однако ГУ МВД РФ по Алтайскому краю отклонило их просьбу, заявив, что не планирует возвращать сотрудников на службу.

Недавно в райцентре произошли серьезные ДТП, которые привели к гибели четырех молодых людей.

Первый инцидент случился месяц назад на въезде в Солонешное: трое парней погибли в результате аварии. По словам жителей села, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одно трагическое происшествие произошло по вине нетрезвого водителя на ул. Партизанской в райцентре. В конце мая была сбита 16-летняя девушка. За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина, который ранее уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. Его задержали.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водитель насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП.

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