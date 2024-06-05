5 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В одном из районов Алтайского края не осталось ни одного сотрудника ДПС

В Солонешенском районе не осталось ни одного сотрудника ДПС, сообщает «Вести Алтай».

Жители района утверждают, что после «оптимизации» сотрудников ДПС в прошлом году, количество смертельных ДТП увеличилось.

Они настаивают на восстановлении как минимум двух последних уволенных инспекторов и даже создали петицию, которую подписали более тысячи человек.

Однако ГУ МВД РФ по Алтайскому краю отклонило их просьбу, заявив, что не планирует возвращать сотрудников на службу.

Недавно в райцентре произошли серьезные ДТП, которые привели к гибели четырех молодых людей.

Первый инцидент случился месяц назад на въезде в Солонешное: трое парней погибли в результате аварии. По словам жителей села, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще одно трагическое происшествие произошло по вине нетрезвого водителя на ул. Партизанской в райцентре. В конце мая была сбита 16-летняя девушка. За рулем автомобиля находился 42-летний мужчина, который ранее уже привлекался за вождение в нетрезвом виде. Его задержали.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водитель насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость