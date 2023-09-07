7 сентября
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Жизнь

В одном из сел на Алтае родители не пускали детей в школу в знак протеста

В селе Бийка в Республики Алтай родители школьников не пускали детей в школу в знак протеста. Так они выражали несогласие с тем, что уроки проходят в аварийном здании, передает "Банкфакс".

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Сельчане не пускали своих детей в школу на протяжении трех дней в знак протеста.

Родители считают, что в школе небезопасные условия, двухэтажное здание школы все прогнило. Отмечается, что несколько лет назад там проводили ремонт, но он, по словам жителей, только усугубил ситуацию.

На данный момент второй этаж признали аварийным и все уроки проходят на первом. Родители считают, что и он рискует рухнуть.

Во-вторых, жители против реконструкции школы. Предполагается, что во время ремонта одного крыла школы уроки будут проходить всего в пяти классах. Учительница задается вопросом, как учиться в такой тесноте.

Планируют вводить две смены. Всего в школе учатся 110 учеников.

Ранее в Алтайском крае внезапно закрыли одну из школ перед началом учебного года.

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