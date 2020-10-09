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Жизнь

В Омск привезли две тонны отравленных чилийских мидий

В Омске сотрудники Россельхознадзора уничтожили более двух тонн мидий, в которых выявили мышьяк, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Мидии. Морепродукты.
Мидии. Морепродукты.
ССО

Изначально партия варено-мороженных мидий, привезенных из Чили, поступила в Санкт-Петербург. Оттуда ее отправили в Омск.

При этом питерское управление ветеринарии предупредило омский Россельхознадзор о поставке опасных морепродуктов.

«При ввозе данной продукции осуществили отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля. До получения информации о результатах лабораторных исследований часть морепродуктов направили для реализации и переработки в Омскую область в сопровождении электронных ветеринарных сопроводительных документов», — разъяснили в Россельхознадзоре.

Когда анализы показали наличие мышьяка, в Омске осталось более двух тонн мидий.

Морепродукты поместили на изолированное хранение, а после уничтожили.

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