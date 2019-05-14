В Омске нашли родных мужчины с Алтая, который полз по дороге

Родственников пожилого мужчины, попавшего в беду в Омске, удалось найти. Родные откликнулись и забрали его домой, сообщили в группе «Инцидент Омск».

Омичи пишут, что 65-летний мужчина, представившийся Виктором, житель Омска, он родился на Алтае. Дедушка оказался дезориентирован и не помнил, кто он и откуда.

«Спасибо всем неравнодушным людям, кто откликнулся, сделал репост и хотел помочь! Дедушку забрали родственники. Сейчас он дома. Ему не угрожает опасность!», сообщают в соцсети.

Напомним, мужчину заметили на улице в Омске 13 мая. Он не мог идти без трости и передвигался ползком. Из общения с ним выяснилось, что в город его 3−4 месяца назад привез незнакомец татарской национальности и выбросил на дороге.