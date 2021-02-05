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Жизнь

В Омске неожиданно умер замглавврача больницы, где лечили отравленного Навального

В Омске скончался заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Сергей Максимишин, сообщает «Сибирь.Реалии».

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
https://www.instagram.com/navalny/

Напомним, именно в БСМП № 1 в августе 2020 доставили оппозиционера Алексея Навального после того, как его «отравили» и сняли с авиарейса.

О смерти Максимишина сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Ушел настоящий фанат своей работы. Под руководством доктора Максимишина были разработаны и внедрены методики по лечению больных с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии. Он всегда был требователен к себе и к коллегам, не считался с личным временем, если речь шла о жизни и здоровье пациентов. Для всего коллектива его скоропостижная смерть стала большой потерей», — выразил соболезнования главврач Евгений Осипов.

В региональном минздраве отметили, что причиной смерти был не коронавирус. Как уточняет NGS55.RU, врач скончался прямо на работе — в собственной операционной.

Сотрудники больницы сообщили изданию, что у Максимишина недавно один за другим умерли родители, поэтому моральная нагрузка сложилась с нагрузками на работе.

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