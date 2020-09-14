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Жизнь

Медика задержали за незаконную видеосъемку больницы, где спасали Навального

В Омске задержали председателя регионального отделения независимого профсоюза медицинских работников Ольгу Белову, которая незаконно снимала медучреждение БСМП-1, сообщает Om1.ru.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Росгвардейцы задержали двух омичей — саму Белову, сотрудницу штаба Алексея Навального, и мужчину, который занимается оказанием услуг по съемке с квадрокоптера.

Омич отметил, что за работу ему заплатили 2000 рублей и он был уверен в законности мероприятия, а в итоге оказалось, что дрон запустили без необходимого разрешения.

Примечательно, что Белова — сотрудница БСМП-1 (больницы скорой медпомощи). Она попросила снять на видео просто фасад здания и «ничего из ряда вон выходящего — в окна залетать не нужно было».

Мужчина решил, что сотрудники больницы просто делают свой репортаж и им понадобились кадры для перебивок. Однако буквально через несколько минут после запуска квадрокоптера парочку задержали гвардейцы.

ГУ МЧС мониторит обстановку на пляжах с помощью квадрокоптеров.
ГУ МЧС мониторит обстановку на пляжах с помощью квадрокоптеров.
22.mchs.gov.ru

Белова в полиции заявила, что не знала о специальном разрешении и всю вину переложила на владельца дрона — якобы это именно он должен решать такие вопросы.

Что касается цели съемки, то, разъяснила она, профсоюз планировал сделать серию роликов про омские больницы.

«Мы хотели снять больницу, рассказать про нее. Много проблем у нас и с медработниками, и с самими больницами, требуется ремонт зданий <…> а вы же помните, что главный врач заявлял, что у нас больница ничем не хуже, чем иностранные клиники. Все знают эту разницу…», — процитировал оправдания Беловой местный «12 канал».

Также она планировала сделать акцент на ситуацию с Навальным. По ее словам, врачи БСМП-1 «сразу же говорили, что его „Новичком“ отравили, прям врачи говорили, которые лечили», а заявлениями о проблемах с обменом веществ якобы попросту «скрывали правду».

Ранее немецкое издание Die Zeit отметило, что жизнь Навальному спасли омские врачи и пилоты самолета, которые совершили экстренную посадку. Сейчас полицейские разыскивают пассажиров этого рейса.

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