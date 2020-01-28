В отрезанные снегом алтайские села отправились колонны с едой и водой

Гуманитарные колонны отправлены в села Алтайского края, которые из-за непогоды остаются недоступными для обычного дорожного сообщения, сообщает региональное МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что жители нескольких районов края рассказали, что двое суток в некоторые отрезанные сугробами от мира села не могут попасть машины с почтой, медикаментами и хлебом.

28 января в региональном МЧС прошло совещание по уточнению оперативной обстановки. Главы муниципалитетов в режиме видеоконференции представили доклады о складывающейся ситуации.

Сформированы колонны по доставке продуктов в населенные пункты. В местах, где проезд невозможен, спасатели на снегоходах и снегоболотоходе доставят продукты населению.

«Гражданам, попавшим в снежный плен, представители МЧС России продолжают оказывать всевозможную помощь в самых разных ситуациях, ни одна просьба не остается без внимания. На местах необходимо организовать движение транспорта с продуктами в сопровождении высокопроходимой техники. Помощь гражданам в отрезанных заносами населенных пунктах — главная задача на сегодняшний день», — подчеркнул начальник алтайского МЧС Александр Макаров.

Ситуация в населенных пунктах, оставшихся без транспортного сообщения, находится на особом контроле, доложил начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Как сообщает минтранс Алтайского края, машины с продуктами питания, водой и товарами первой необходимости отправились со стороны города Горняка в Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы.

«Доставку 16 автомобилей различной грузоподъемности организовали местные предприниматели и товаропроизводители Барнаула, Рубцовска, торговые сети „Магнит“, „Мария-Ра“, „Ассорти“, „Пятерочка“ и объекты потребкооперации», — рассказали в ведомстве.

Груз сопровождают машины дорожных служб и МЧС. По пути следования продукты доставят в райцентры.