В овраге нашли замотанное тело пропавшей сибирячки «без явных следов насильственной смерти»

В Новосибирской области обнаружили тело 30-летней женщины, внезапно пропавшей 23 февраля 2021 года, сообщает региональный СК.

Тело пропавшей жительницы Новосибирска обнаружили 14 июля — в лесополосе на территории Колыванского района вблизи поселка Рыбачий.

«При осмотре явных следов насильственной смерти девушки не обнаружено. Тело направлено для проведения судебно-медицинского исследования», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет региональное МВД, тело обнаружили в овраге, причем останки были обернуты в простыни.

На протяжении нескольких месяцев полицейские вместе с волонтерами пытались установить местонахождение женщины, проверили все ее возможные контакты.

Отрабатывались несколько версий, в том числе и криминального характера. СК возбудил дело по признакам убийства.

Ранее в Красноярском крае нашли останки маленькой девочки, которую мать-наркоманка отдала подруге.