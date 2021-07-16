В овраге нашли замотанное тело пропавшей сибирячки «без явных следов насильственной смерти»

Тело пропавшей жительницы Новосибирска обнаружили 14 июля — в лесополосе на территории Колыванского района вблизи поселка Рыбачий.
«При осмотре явных следов насильственной смерти девушки не обнаружено. Тело направлено для проведения судебно-медицинского исследования», — рассказали в ведомстве.
Как уточняет региональное МВД, тело обнаружили в овраге, причем останки были обернуты в простыни.
На протяжении нескольких месяцев полицейские вместе с волонтерами пытались установить местонахождение женщины, проверили все ее возможные контакты.
Отрабатывались несколько версий, в том числе и криминального характера. СК возбудил дело по признакам убийства.
Ранее в Красноярском крае нашли останки маленькой девочки, которую мать-наркоманка отдала подруге.