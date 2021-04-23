В Сибири нашли останки маленькой девочки, которую мать-наркоманка отдала подруге

В Красноярском крае следователи в ходе продолжительных поисков обнаружили останки пропавшей в 2020 году шестилетней девочки, сообщает региональный СК.

В июле 2020 года 38-летняя сибирячка, страдающая наркотической зависимостью, оставила малолетнюю дочь 42-летней подруге и ее 70-летней матери.

«Больше ее судьбой не интересовалась. Только в марте 2021 года она, находясь под стражей по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери», — рассказали в ведомстве.

Следствие разыскало женщину и ее мать, однако девочки при них не оказалось. Они заявили, что ребенок погиб в результате несчастного случая в сентябре 2020 года.

«Несколько раз меняли свои показания. Указывали место в лесном массиве, где они якобы закопали тело ребенка, но свою причастность к гибели девочки отрицали», — отметили в СК.

Правоохранители провели масштабные поиски с привлечением волонтеров, но тело найти не смогли.

К поискам подключили экспертов Главного управления криминалистики СК РФ — совместными усилиями установили место, где женщины закопали тело девочки.

На данный момент следствие выясняет роль каждой из женщин в преступлении. Возбудили дело по признакам «убийства малолетнего».

«Выемка очень глубокая была. Мы ее поместили… убрали одеяло и закопали руками», — рассказала одна из женщин на месте обнаружения останков.

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