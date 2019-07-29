От Испании до России: самые знаменитые триумфальные арки мира

29 июля 1836 года в столице Франции открылась Триумфальная арка. Одна из самых известных в мире, но далеко не единственная.

Триумфальная арка во Франции

Эта постройка располагается в Париже, на площади Шарля де Голля. За все время существования она стала не просто архитектурным памятником — символом города. Ее высота почти 50 метров, а ширина — около 45 метров.

Строительство арки начали по распоряжению Наполеона — сразу после Аустерлицкого сражения 1806 года, сообщается на сайте монумента.

Триумфальная арка в Париже СС0

Один только фундамент арки возводили несколько лет. Сам памятник отстроили только к середине 1836 года. А именно 29 июля. К этому моменту Бонапарта уже не было в живых. В 1921 году под сводами Триумфальной арки захоронили останки Неизвестного солдата, который погиб на первой мировой войне.

Где искать другие Триумфальные арки

В Италии

Создатель этого архитектурного объекта — последний император из династии Флавиев Тит Флавий Домициан. Мраморная арка Тита, построена в 81 году нашей эры в честь завоевания Рима.

Высота сооружения достигает 21 метра. Арку дополняют статуи богини Виктории, которые считаются символом успеха и удачи императора Тита во время его похода. Сам император тоже изображен на арке — управляющим колесницей.

Ее барельефы изображают эпизоды войны с парфянами — древним государством, которое располагалось на территориях современных Туркменистана, Ирана, Ирака, Афганистана и Пакистана.

В Англии

Войны с Наполеоном способствовали открытию ни одной триумфальной арки. Так, в 1825 году, по случаю победы Великобритании над Францией, в Лондоне установили арку Веллингтона. Ее соорудили по приказу Георга IV.

На самой арке расположилась статуя фельдмаршала и премьер-министра сэра Артура Уэлсли, первого герцога Веллингтона.

В России

В Российской империи по случаю победы над Наполеоном установили сразу две арки: Триумфальные ворота в Москве и Нарвские триумфальные ворота. Их окончательное строительство закончилось в 1834 году, пишут «Аргументы и Факты».

Правда, несколько южнее современных питерских ворот в 1814 году стояли другие. Они быстро пришли в негодность, и Николай I приказал построить новые.

Архитектор Василий Стасов сохранил замысел предыдущих ворот, но изменил концепцию строительства: конструкцию создавали из кирпичной кладки, обшиваемой медными листами.

В Испании

Триумфальная арка в Барселоне СС0

Триумфальную арку в Барселоне построили в 1888 году и уже не в честь победы над Наполеоном. Ворота служили входом для Всемирной выставки, пишут РИА Новости.

Соорудили памятник из красного кирпича, в неомавританском стиле. На ней разместили аллегории сельского хозяйства и промышленности. Украшена конструкция гербами Испании и различных провинций государства. Высота постройки составила почти 30 метров.

В Северной Корее

Триумфальную арку в Пхеньяне открыли в 1982 году. Событие приурочили к семидесятилетию великого вождя Ким Ир Сена. Арка в честь Вечного президента КНДР в борьбе с японскими захватчиками выполнена из белого гранита и состоит более чем из 25 тысяч блоков. Само число — символ жизни Ким Ир Сена, сообщает портал истории азиатской архитектуры.

Ворота сделаны по образу Триумфальной арки в Париже. Корейская — считается самой высокой в мире. Ее высота составляет 60 метров, а ширина — 50 метров. Она имеет десятки комнат, лестниц и балконов. Также в арке есть лифт.