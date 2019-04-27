В пасхальную ночь в Барнауле будут бесплатно ходить трамваи и троллейбусы

В Барнауле верующие смогут бесплатно уехать от Покровского и Александро-Невского соборов, а также от Свято-Никольской, Андреевской церквей и от храма Святого Дмитрия Ростовского.
Подробнее о маршрутах можно узнать здесь.
В ночь на 28 апреля с 2 до 4 часов шесть трамваев и два троллейбуса будут бесплатно развозить барнаульцев с пасхальных богослужений в храмах города, пишет официальный сайт Барнаула.
В Барнауле верующие смогут бесплатно уехать от Покровского и Александро-Невского соборов, а также от Свято-Никольской, Андреевской церквей и от храма Святого Дмитрия Ростовского.
Подробнее о маршрутах можно узнать здесь.
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