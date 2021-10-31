В ПФР рассказали, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице

В ПФР объяснили особенности оформления пенсии для граждан, которые получают ее через отделения Почты России и находятся на длительном стационарном лечении, сообщает РИА «Новости» .

В фонде пояснили, что из-за пребывания в больнице пенсионеры не могут получить выплату через почтовое отделение или почтальона в положенный срок.

«В этом случае им следует оформить доверенность на близкого родственника и заверить документ у главврача», — посоветовали в ПФР.

Также уточнили, что, если пенсионер не смог получить деньги до завершения выплатного периода, то его деньги никуда не пропадут — в следующем месяце он получит свои деньги и за текущий месяц, и за прошедший.

Ранее россиянам напомнили о возможности досрочно выйти на пенсию.