Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В ПФР рассказали, каким пенсионерам доплатят 11 тысяч рублей

Россиянам старше 80 лет полагается повышенная доплата к пенсии в размере 11 тыс. рублей, сообщает Ussurmedia.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Приходить в отделение ПФР не обязательно — доплата к пенсии по старости начисляется в автоматическом порядке.

Напомним, для перешагнувших 80-летний рубеж законодательством установлена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — для всех она составляет 5 686,25 руб., а для 80-летних — 11 372,5 руб.

При этом в фонде уточнили, что для инвалидов I группы старше 80 лет выплата не назначается, поскольку они получают надбавки по инвалидности.

Стоит от метить, что такую доплату устанавливают по одному из оснований: либо достижения возраста 80 лет, либо наличие 1 группы инвалидности.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Также увеличение фиксированной выплаты при достижении 80 лет не предусмотрено для получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца.

До конца июля управления ПФР самостоятельно определят получателей пенсии по потери кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без личного посещения клиентских служб назначить более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты.

Ранее сообщали, что прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года получат три категории пенсионеров.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость