В ПФР рассказали, каким пенсионерам доплатят 11 тысяч рублей

Россиянам старше 80 лет полагается повышенная доплата к пенсии в размере 11 тыс. рублей, сообщает Ussurmedia .

Приходить в отделение ПФР не обязательно — доплата к пенсии по старости начисляется в автоматическом порядке.

Напомним, для перешагнувших 80-летний рубеж законодательством установлена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — для всех она составляет 5 686,25 руб., а для 80-летних — 11 372,5 руб.

При этом в фонде уточнили, что для инвалидов I группы старше 80 лет выплата не назначается, поскольку они получают надбавки по инвалидности.

Стоит от метить, что такую доплату устанавливают по одному из оснований: либо достижения возраста 80 лет, либо наличие 1 группы инвалидности.

Пожилая женщина , пенсия. СС0

Также увеличение фиксированной выплаты при достижении 80 лет не предусмотрено для получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца.

До конца июля управления ПФР самостоятельно определят получателей пенсии по потери кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без личного посещения клиентских служб назначить более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты.

Ранее сообщали, что прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года получат три категории пенсионеров.