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Жизнь

В питерском детдоме нашли 15-летнюю девочку весом 13 килограммов. СК возбудил дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту халатности работников дома-интерната в отношении девочки-инвалида, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Ранее в соцсетях опубликовали видео с 15-летней девочкой, которая находится в крайне тяжелом состоянии — она весит 13 килограммов.

На кадрах видно, что больному подростку не обеспечили должный уход ни в детском доме, где она проводит большую часть времени, ни в больнице.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должных лиц детского дома-интерната для детей с отклонением в умственном развитии № 4 <…> Должностные лица учреждения ненадлежащим образом осуществляли уход за девочкой-инвалидом, находящейся на попечении учреждения, которая в силу заболеваний не могла самостоятельно осуществлять уход за собой <…> В 2021 году девочку неоднократно госпитализировали в медучреждения с различными заболеваниями, причинявшими физические страдания», — рассказали в ведомстве.

Расследование взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Следователи выясняют обстоятельства и устанавливают причастных к преступлению лиц.

Ранее сообщали про голодающих стариков, которые едят постельное белье в красноярском пансионате.

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