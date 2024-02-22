В Подмосковье владельцы ПВЗ Wildberries украли товар с собственной точки на 5 млн рублей

SHOT сообщает, что парни в основном заказывали квадрокоптеры, оригинальные сумки и куртки популярных брендов.
Товар приходил в ПВЗ, молодые люди оформляли возврат, но вместо товара клали в соответствующие коробки всякий хлам. Оригинальный товар оставляли себе.
В результате за два месяца злоумышленники выручили с 93 разных товаров 5,4 млн рублей.
Сотрудники склада начали подозревать что-то неладное и в ПВЗ нагрянули правоохранители. Горе-предпринимателей задержали, свою схему они рассекретили.
Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет колонии.
Ранее сообщалось, что на складе Wildberries в Электростали избили сотрудника после массовой драки.
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