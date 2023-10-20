В Подмосковье задержана фермерша-блогерша. Она прятала закладки в машине

Фермерша, блогерша и мать троих детей Вероника Ярошик задержана и уже находится в изоляторе.
Как сообщает SHOT, Женщину задержали по наводке в деревне Марково. Она развозила закладки, при обыске в ее машине нашли два килограмма наркотиков, которые Ярошик прятала под сиденьем.
Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере.
Вероника проводила социальные акции, раз в месяц женщина раздавала многодетным семьям по вьетнамскому поросенку и по несколько цыплят. У самой фермерши в хозяйстве 100 животных и птиц.
Вероника Ярошик.
SHOT.