21 октября
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Жизнь

В Подмосковье задержана фермерша-блогерша. Она прятала закладки в машине

Женщину поймали с двумя килограммами мефедрона, которые она прятала в своей машине.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

Фермерша, блогерша и мать троих детей Вероника Ярошик задержана и уже находится в изоляторе.

Как сообщает SHOT, Женщину задержали по наводке в деревне Марково. Она развозила закладки, при обыске в ее машине нашли два килограмма наркотиков, которые Ярошик прятала под сиденьем.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере.

Вероника проводила социальные акции, раз в месяц женщина раздавала многодетным семьям по вьетнамскому поросенку и по несколько цыплят. У самой фермерши в хозяйстве 100 животных и птиц.

Вероника Ярошик.
Вероника Ярошик.
SHOT.

Ранее в Подмосковье задержали двух пенсионерок-закладчиц.

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