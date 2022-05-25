В погоню за весельем, спокойствием и сказками. Пять мест для семейного отдыха с детьми в Алтайском крае

Найти достаточно тихое место для отдыха, где будет не только безопасно, но и весело, непросто. Altapress.ru послушал рекомендации Алтайтурцентра о том, куда можно отправиться со всей семьей в теплые летние деньки. Его сотрудники подобрали пять мест, выявили их достоинства и некоторые недостатки и рассказали, во сколько там обойдется проживание.

Озеро Ая

Очень привлекательное и любимое туристами место. Озеро находится среди живописных гор и прогревается летом до 25 градусов — а, значит, можно купаться с детьми и не бояться замерзнуть.

Вокруг расположено множество баз, в которых есть бассейны с теплой водой и проводятся анимационные программы.

Например, сотрудники Алтайтурцентра порекомендовали «Бухту веселого Роджера», в которой летом придерживаются формата семейного отдыха. Здесь есть детский кинотеатр, три бассейна с подогревом, для ребят проводятся вечеринки и конкурсы. На территории базы строго запрещено курить и употреблять спиртное, также с 23:00 действует режим тишины — поэтому никто не будет тревожить. Размещение в просторных номерах — от 4,3 тыс. рублей в сутки.

У озера Ая. Altapress.ru.

Также для отдыха подойдет база «Три медведя» — с детским городком, бассейном с подогревом и мини-зоопарком с возможностью кормить животных.

Бюджетный вариант за 1,4 тыс. рублей в сутки — база «Березка», расположенная у самого озера. Здесь специально для детей обустроен пляж, а аниматоры проводят творческие мастер-классы, мини-дискотеки и зарядки по утрам.

Как добраться

Перед селом Соузга от Чуйского тракта через Катунь ведет подвесной Айский мост. После него нужно повернуть направо и проехать чуть меньше километра по асфальтированной дороге, ведущей через село Катунь к селу Ая, до первого левого поворота. После него дорога идет круто в гору и влево.

Если предпочитаете общественный транспорт — из Барнаула и Новосибирска до остановки «Озеро Ая» идут рейсовые автобусы. До самого водоема остается около четырех километров — их можно преодолеть пешком или на такси. Некоторые турбазы по предварительной договоренности могут отправить за вами машину.

Тропа здоровья в природном парке «Ая». Ирина Пергаева.

Бирюзовая Катунь

Свежий воздух, Катунь и горы — что может быть лучше? Отдохнуть здесь можно и заехав на день и более продолжительное время — ведь найдется много развлечений для взрослых и детей.

Летом в распоряжении туристов теплое искусственное озеро, где безопасная для купания детей зона отделена буйками. На территории «Бирюзовой Катуни» можно взять напрокат машинки, велосипеды, самокаты и многое другое.

Обязательно стоит отправиться на экскурсию в Тавдинские пещеры, где вас посвятят в ее тайны и покажут жилище древнего человека.

Алтайтурцентр порекомендовал семьям с детьми остановиться в отеле «Малина», который находится в центральной части особой экономической зоны. Здесь можно найти большой бассейн с подогревом, игровую площадку и аниматоров, которые устроят детям праздник. Номер — от 5,2 тыс. рублей в сутки.

«Бирюзовая Катунь» vk.com/bcatun

Поселиться в более отдаленном и спокойном месте можно на базе «Сердце Алтая». Для детей здесь найдется игровая площадка и теплый бассейн. Номера — от 2,7 тыс. рублей.

Как добраться

От Барнаула по Чуйскому тракту до моста через Катунь недалеко от поселка Манжерок (не доезжая до источника Аржан-Суу).

Также можно доехать рейсовыми автобусами или договориться о трансфере с менеджерами вашего места размещения.

Белокуриха

Пожалуй, самое волшебное место для детей в Алтайском крае. А все потому, что здесь работает Дом сказок, где живут всеми любимые персонажи. Здесь вы найдете и интерактивный «Вау» музей, где экспонаты можно трогать руками. Там же туристов ждут детектор лжи, аэротруба, микроскоп нереальности и комната-калейдоскоп.

«Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2. Владимир Вайтиев.

Также стоит заглянуть в музей шоколада и в Андреевскую слободу.

Если вы планируете задержаться в Белокурихе, Алтайтурцентр посоветовал остановиться в «Лесной сказке». В каждом номере есть кухня, где можно готовить вкусности для своих детей, или же стоит отправиться в соседний ресторан, где подают полезные блюда.

На огромной территории заимки сделана живописная лужайка с детским городком. Также есть спортивная площадка с песочным покрытием, где можно погонять мяч и сыграть в волейбол. В прокате — от ракеток и удочек до велосипедов и катамаранов.

Стоимость размещения — от 2,7 тыс. рублей в сутки.

Музей шоколада на Белокурихе-2 Дмитрий Лямзин

Как добраться

Из Барнаула в Белокуриху идут рейсовые автобусы. Уже с местного автовокзала на маршрутке можно доехать практически до любого отеля или же заказать такси.

Большое Яровое озеро

Это место более многолюдное, чем другие, поэтому неплохо подходит для детей школьного возраста.

Здесь можно посетить крупнейший в Сибири аквапарк под открытым небом, взять гидроцикл или катамаран напрокат и насладиться прогулкой по озеру. Хотя на берегу работает команда спасателей — все равно стоит помнить о правилах безопасности.

Аквапарк «Лава». Яровое. @yarovoe_official

Пляж оборудован всем, что необходимо для комфортного отдыха: здесь установлены душевые, кабинки для переодевания, пляжные зонтики и лежаки.

Если же вы отправились на Большое Яровое с маленькими детьми, Алтайтурцентр рекомендует отдыхать на «Причале 42», где расположен маленький пресный бассейн. Дети постарше смогут покататься на водных горках и поиграть в волейбол на площадке. Тут же в аренду дают лодки, работает кафе.

Стоимость размещения на базах у Большого Ярового — примерно от 1−1,5 тыс. рублей в сутки.

Яровое. Олег Богданов.

Как добраться

Барнаул-Камень-на-Оби-Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Яровое. Расстояние составляет около 450 км, примерное время в пути — семь часов. Из всех возможных вариантов эта трасса — самая лучшая, хоть и чуть длиннее. За шесть часов можно доехать маршрутом Барнаул-Павловск-Тюменцево-Баево-Знаменка-Яровое.

Также добраться можно на рейсовом автобусе или поездом — до Славгорода. Оттуда общественным транспортом.

Кулундинское озеро

Если шумное Большое Яровое вас не привлекает, можно отправиться к Кулундинскому озеру и устроить себе спокойный отдых в тихом месте. Идеально подходит для отдыха родителей с маленькими детьми.

Вид на Кулундинское озеро , 1,5 км от Знаменки. commons.wikimedia.org , CC0

У местных жителей можно купить продукты, выращенные или изготовленные на личных подсобных хозяйствах — фрукты, ягоды, молоко, сыр, яйца, хлеб и многое другое.

Основной минус — мало развлечений. Зато здесь достаточно спокойно, чтобы побыть наедине с собой и со своей семьей.

Алтайтурцентр рекомендует присмотреться к таким базам, как «Алтайское солнце», «Дом Алтая» и «Компас-Вита». Они все располагаются в ближайшем от озера селе Знаменка. Там вам смогут предложить домашние блюда и угощения из рыбы, пойманной в Кулундинском озере. Стоимость размещения — от 1 тыс. рублей в сутки.

Кулундинское озеро. visitaltai.info

Как добраться

На личном транспорте до села Знаменка. На рейсовом автобусе до Славгорода, далее на такси до Знаменки.