В поиске лидера: названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей

Зарплату в 500 тыс. рублей в месяц на руки работодатель в Москве готов платить специалисту, нанятому на позицию «Операционный директор/Генеральный директор». Опыт для такой работы должен быть не менее шести лет. Свободный английский язык, коммуникабельность. И умение успешно выводить на рынок новые продукты.

Зарплату — от 400 до 700 тыс. рублей — готовы платить в Туле специалисту VP PROD. Он для этого должен иметь опыт управления структурами от 20 человек (не менее шести лет), создания и развития продуктов, участия в международных проектах и разговорный английский, пишет «РГ».

И еще одна вакансия с зарплатой 400−600 тыс. рублей тоже размещена в Москве для директора по информационным технологиям. Туда ищут человека с выдающимися личностными качествами и драйвом — лидера, коммуникатора, человека, который может решать проблемы.

Ранее сообщалось, что Роструд назвал самые востребованные и «дорогие» вакансии.

Самые востребованные вакансии