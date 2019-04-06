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Жизнь

В поиске лидера: названы вакансии с зарплатой выше полумиллиона рублей

Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить управленцам высшего звена и программистам — продемонстрировал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля, подготовленный порталом hh.ru.

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ЦБ принимает сообщения от жителей страны о работе подозрительных сайтов.
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Зарплату в 500 тыс. рублей в месяц на руки работодатель в Москве готов платить специалисту, нанятому на позицию «Операционный директор/Генеральный директор». Опыт для такой работы должен быть не менее шести лет. Свободный английский язык, коммуникабельность. И умение успешно выводить на рынок новые продукты.

Зарплату — от 400 до 700 тыс. рублей — готовы платить в Туле специалисту VP PROD. Он для этого должен иметь опыт управления структурами от 20 человек (не менее шести лет), создания и развития продуктов, участия в международных проектах и разговорный английский, пишет «РГ».

И еще одна вакансия с зарплатой 400−600 тыс. рублей тоже размещена в Москве для директора по информационным технологиям. Туда ищут человека с выдающимися личностными качествами и драйвом — лидера, коммуникатора, человека, который может решать проблемы.

Ранее сообщалось, что Роструд назвал самые востребованные и «дорогие» вакансии.

Самые востребованные вакансии

  • Слесари — более 40 тысяч рабочих мест
  • Сварщики — 9,1 тысяч рабочих мест
  • Токари — 7,9 тысяч рабочих мест
  • Монтажники — 39 тысяч рабочих мест
  • Бетонщики — 19,6 тысяч рабочих мест
  • Плотники — 11,1 тысяч рабочих мест.
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