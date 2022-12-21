21 декабря
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Жизнь

В поиске приемника. Илон Маск собирается оставить пост главы Twitter

Илон Маск заявил, что собирается оставить пост главы компании Twitter, когда найдет себе подходящего приемника. Об этом сообщает ТАСС.

Twitter.
Twitter.
ССO.

Илон Маск объявил в соцсети о своих намерениях уйти с поста главы компании Twitter, владеющей одноименной сетью.

Перед этим он собирается найти приемника, который «будет достаточно глупым, чтобы согласиться на эту работу».

Предприниматель добавил, что после ухода он возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

Ранее Маск удалил аккаунт в Twitter из-за скандальной публикации и устроил опрос среди подписчиков о том, стоит ли ему покинуть пост.

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