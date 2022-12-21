В поиске приемника. Илон Маск собирается оставить пост главы Twitter

Илон Маск объявил в соцсети о своих намерениях уйти с поста главы компании Twitter, владеющей одноименной сетью.
Перед этим он собирается найти приемника, который «будет достаточно глупым, чтобы согласиться на эту работу».
Предприниматель добавил, что после ухода он возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.
Ранее Маск удалил аккаунт в Twitter из-за скандальной публикации и устроил опрос среди подписчиков о том, стоит ли ему покинуть пост.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!