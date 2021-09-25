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Жизнь

В поле зрения ученых вернулся Хоргай — старейший снежный барс Алтая

В Республике Алтай прошла XIII добровольческая экспедиция «По следам снежного барса». Участники проверили почти полсотни фотоловушек и обнаружили на снимках старейшего алтайского ирбиса по кличке Хоргай.

Барс Хоргай.
Барс Хоргай.
Алтае-Саянское отделение WWF

На хребте Чихачева добровольцы проверили 43 фотоловушки в 20 локациях и установили сеть новых на зиму.

На склонах во время прохождения экспедиции встретилось одно стадо аргали (38 особей) и стадо сибирских горных козлов (24 особи).

«По результатам просмотра снимков достоверно установлено пребывание в средней и южной части хребта Чихачева в учетный период всего одного снежного барса. Из Монголии в южную часть хребта Чихачева (Республика Алтай) в начале лета вернулся старейший снежный барс Алтая по кличке Хоргай (наблюдается с 2011 года)», — рассказали в Алтайском заповеднике.

Летом Хоргай постепенно передвигался по гривам хребта на север и в начале сентября попался в фотоловушку в средней части хребта Чихачева рядом с границей Республики Тыва.

XIII добровольческая экспедиция «По следам снежного барса» проходила в Кош-Агачском районе с 8 по 19 сентября. Участие в ней приняли 19 добровольцев из Республики Алтай, Алтайского края, Барнаула, Новосибирска, Екатеринбурга, Ижевска, Санкт-Петербурга, Москвы и сотрудники Алтайского заповедника.

А ранее сотрудники Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай смонтировали забавное видео с игрищами снежных барсов.

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