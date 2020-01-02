В полиции рассказали, как на Новый год вынуждены становиться охотниками за привидениями

В новогодние каникулы россияне часто вызывают участковых по довольно странным поводам: бороться с духами, которые воруют из холодильника, или спасти от облучения особыми волнами. Об этом ndn.info рассказала Оксана Давыдова, майор полиции в отставке, специалист по организации работы участковых инспекторов.

По словам сотрудницы полиции, участковые обязаны реагировать на любое обращение. Чтобы помочь гражданам с их необычными происшествиями, полицейским часто приходится проявлять фантазию.

«В легенду подразделения превратился участковый, который посоветовал измученной гражданке заклеить рамы фольгой, которая будет экранировать постороннее вредоносное излучение. И ведь сработало! Заявлений больше не было», — рассказала Давыдова.

Другой участковый объяснил заявительнице, что это не духи воруют колбасу из холодильника, а домовой. Он посоветовал, чтобы колбаса перестала исчезать, подкармливать домового: поставить под шкаф блюдечко и подкладывать туда хлебные корочки. «И снова все остались в выигрыше, особенно домовой», — посмеялась Оксана Давыдова.

По ее словам, однажды участкового потребовали уволить «по состоянию здоровья». Написавший заявление гражданин сообщил, что правоохранитель не смог разглядеть некие мистические зеленые лучи, которые якобы любой человек с нормальным зрением просто не мог не заметить.