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Жизнь

В полиции рассказали, как на Новый год вынуждены становиться охотниками за привидениями

В новогодние каникулы россияне часто вызывают участковых по довольно странным поводам: бороться с духами, которые воруют из холодильника, или спасти от облучения особыми волнами. Об этом ndn.info рассказала Оксана Давыдова, майор полиции в отставке, специалист по организации работы участковых инспекторов.

Кадр из фильма "Охотники за привидениями".
Кадр из фильма "Охотники за привидениями".
kinopoisk.ru

По словам сотрудницы полиции, участковые обязаны реагировать на любое обращение. Чтобы помочь гражданам с их необычными происшествиями, полицейским часто приходится проявлять фантазию.

«В легенду подразделения превратился участковый, который посоветовал измученной гражданке заклеить рамы фольгой, которая будет экранировать постороннее вредоносное излучение. И ведь сработало! Заявлений больше не было», — рассказала Давыдова.

Другой участковый объяснил заявительнице, что это не духи воруют колбасу из холодильника, а домовой. Он посоветовал, чтобы колбаса перестала исчезать, подкармливать домового: поставить под шкаф блюдечко и подкладывать туда хлебные корочки. «И снова все остались в выигрыше, особенно домовой», — посмеялась Оксана Давыдова.

По ее словам, однажды участкового потребовали уволить «по состоянию здоровья». Написавший заявление гражданин сообщил, что правоохранитель не смог разглядеть некие мистические зеленые лучи, которые якобы любой человек с нормальным зрением просто не мог не заметить.

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