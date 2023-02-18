В положенном месте: в Сибири заметили лосей, переходящих дорогу под предупреждающим знаком

Под Новосибирском засняли двух лосей, которые переходили дорогу под предупреждающим об этом знаком. Видео опубликовал Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Шестерин призвал водителей быть внимательными и снижать скорость на таких участках дороги.

Чиновник отметил, что это не лоси переходят дорогу там, где знаки. Это знаки устанавливают там, где переходят лоси.

По его словам, лось не реагирует на свет в зеленом и красном диапазоне волн. Ответственность за сбитое животное лежит на водителе.

«Поэтому соблюдайте скоростной режим, тормозите перед предупреждающими знаками.» — написал министр.

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