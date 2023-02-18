18 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В положенном месте: в Сибири заметили лосей, переходящих дорогу под предупреждающим знаком

Под Новосибирском засняли двух лосей, которые переходили дорогу под предупреждающим об этом знаком. Видео опубликовал Евгений Шестернин, министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Лось.
Лось.
Открытые источники.

Шестерин призвал водителей быть внимательными и снижать скорость на таких участках дороги.

Чиновник отметил, что это не лоси переходят дорогу там, где знаки. Это знаки устанавливают там, где переходят лоси.

По его словам, лось не реагирует на свет в зеленом и красном диапазоне волн. Ответственность за сбитое животное лежит на водителе.

«Поэтому соблюдайте скоростной режим, тормозите перед предупреждающими знаками.» — написал министр.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стало больше охотников, браконьеров и егерей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость