В портовом крымском городе нашли античную улицу времен Древнего Рима

Археологи обнаружили два дома и улицу времен Древнего Рима при раскопках на востоке Крыма.

«Предполагалось, что мы продолжим подводные археологические раскопки на участке античного жилого дома III века до н.э. Мы планировали также провести стратиграфический раскоп на наземной части города для выяснения характера и хронологии культурных напластований, и тем ценнее первые результаты," — рассказал начальник экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Сергей Соловьев.

Ученый уверен, что древняя городская суша гораздо обширнее. Территория античного города сейчас почти полностью скрыта водами Черного моря — за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке.

Портовый город Акра на северо-восточной оконечности мыса, образованного устьем древней безымянной реки и Боспором Киммерийским (Керченским проливом) был основан выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея крупнейших городов Боспорского государства.

Акра входила в состав Боспорcкого царства до начала IV в., сообщает «Интерфакс».

Исследования в Акре ведутся более 10 лет совместно с Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований.

«Форосский византиец»

Ранее ученые исследовали корабль, затонувший в 16 километрах от побережья Крыма в XIII веке. Остов деревянного парусно-весельного корабля находится на глубине 128 метров недалеко от поселка Форос.

Также археологи обнаружили около 20 грушевидных трапезундских амфор с дугообразными ручками.

«Форосского византийца» в 2008 году нашла экспедиция, которая проводилась совместно с Институтом археологической океанографии Университета Род Айленда (США) и Океанографическим Институтом Вудс Холл (США).