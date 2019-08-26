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Жизнь

Жара до +32 придет в Алтайский край в последние дни лета

Синоптики Алтайского ЦГМС опубликовали прогноз погоды до 29 августа. В последние дни температура днем в некоторых районах поднимется до +32 градусов, а осадков не предвидится.

Лето. Солнце. Поляна.
Лето. Солнце. Поляна.
открытые источники (CC0)

27 августа по краю ночью будет +12…+17 градусов, днем потеплеет до +27…+32 градусов. Местами в северо-западных районах может быть дождь и гроза.

28 августа ночью похолодает до +6 градусов, а днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Осадков не прогнозируют.

29 августа ночная температура не изменится. Днем термометры покажут +22…+27. В западных районах до +32 градусов. Также без осадков.

Барнаульцам синоптики 27 августа обещают ночью +10…+12 градусов, днем +27…+29 градусов.

Ночью 28 августа температура опустится до +9 градусов и пройдет небольшой дождь, Днем будет +22…+24 градуса и без осадков.

29 августа ночью станет еще холоднее — до +8, а днем потеплеет до +24…+26 градусов. Осадков не обещают.

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