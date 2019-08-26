В Барнауле устроят карнавал на велосипедах

7 сентября в Барнауле проведут открытый фестиваль "БарнеоВелоФест". Участникам предлагают нарядиться в костюмы и украсить свои велосипеды.

Карнавальное шествие начнется с площади Советов в 15:30. Маршрут пройдет по проспекту Ленина, с ул. Молодежной до ул. Чкалова и обратно. Всего участники проедут 2,5 км.

Обладатель самого оригинального костюма получит подарок от организаторов мероприятия. Также обещают наградить самого тихоходного участника, участников с самыми «тюнингованными» и старыми велосипедам.

Чтобы принять участие в «БарнеоВелоФесте», необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов.