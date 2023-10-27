28 октября
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Жизнь
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В постоянном движении. Как холдинг «Алтайлес» повышает производительность в группе компаний

2022 год оказался тяжелым для всех российских компаний, в том числе и для холдинга «Алтайлес». Несмотря на это, компания активно совершенствует производство, внедряет новые технологии. Подробнее нам рассказал дирек­тор по производству Вале­рий Бессонов.

Валерий Бессонов.
Валерий Бессонов.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».

Наращивание темпов

— Скажите, удалось ли справиться с последствиями введения санкций?

— После просадки в 2022 году мы еще не полностью выравняли наши фактические результаты относительно плановых значений. Есть над чем работать. Например, производство пиломатериалов идет в соответствии с планом, который мы перед собой ставили на первые восемь месяцев 2023 года. А вот изготовление погонажных изделий выполнено пока на 93%. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы наверстать утраченные показатели, однако конъюнктура рынка, к сожалению, не способствует сокращению разрыва.

— Какие изменения про­изошли в производственном процессе?

— Изменилась доля производства пиломатериалов транспортной влажности относительно пиломатериалов естественной влажности. Если в 2008 году доля необрезных пиломатериалов составляла 60%, а сухих компания практически не выпускала, то сегодня наш холдинг продает только обрезной пиломатериал. При этом 95% — в сухом виде, такое производство кратно увеличилось в прошлом году. Это связано с общим курсом холдинга на увеличение добавленной стоимости продукции в его рамках.

Практически 100% заготавливаемой древесины перерабатывается на комбинатах.
Практически 100% заготавливаемой древесины перерабатывается на комбинатах.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».

— Как вы планируете улучшить производство ваших предприятий?

— В первую очередь, мы планомерно идем к увеличению объемов глубокой переработки древесины. Весь пиловочник перерабатываем на Рубцовском и Каменском ЛДК, где выпускаем пиломатериалы. Полученный продукт направляем на заводы в Топчиху, Новичиху и Павловск, где его используют для изготовления домокомплектов из клееного бруса и погонажа.

Дополнительно мы стараемся внедрить глубокую переработку древесины в нашем крупнейшем предприятии «Павловский ДОК», которое занимается производством плит MDF. Благодаря этому мы не будем продавать плиты в «сыром виде». Это существенно увеличит добавленную стоимость продукта.

На сегодняшний день предприятие выпускает плиты без покрытия. И наша ближайшая задача — запустить линию ламинирования. Проект находится в стадии реализации, и мы надеемся, что уже к концу ноября получим первые образцы. Такое производство позволит нам продавать до 50% всей изготавливаемой ламинированной плиты «ДОКа». А в цифрах это до 180 тыс. куб. м в год.

Следующим нашим шагом в развитии МДФ-производства будет выпуск ламината. Изучение рынка покажет, какой сегмент напольных покрытий окажется наиболее востребованным среди наших покупателей: бюджет или премиум. Мы рассчитываем, что это будет премиум-категория.

На Павловском ДОК запустят линию ламинирования МДФ.
На Павловском ДОК запустят линию ламинирования МДФ.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».

Внедрение новых технологий

— Какие крупные проекты вы планируете осуществить в ближайшее время?

— Планируем наладить производство одного из связующих компонентов для изготовления плит, а именно карбамидо-формальдегидного концентрата (КФК). Другими словами, основного компонента клея для MDF-панелей. На данный момент статья связующего в структуре себестоимости MDF достигает 27%, и мы вынуждены покупать его в основном в Томской области. Местное изготовление существенно уменьшит наши затраты и повысит маржинальность и качество продукции холдинга.

Пока новый завод по производству КФК находится на этапе строительства. В будущем мы сможем не только использовать клей на наших предприятиях, но и частично продавать, возможно, и за рубеж, например, в Казахстан.

— Какие новые технологии вы уже внедрили на ваших предприятиях?

— Наш холдинг активно развивает IT-направление. Предприятия компании, включая лесопильные организации, обеспечены оборудованием с высоким уровнем информатизации. Оно может вести анализ первичных производственных показателей: сколько уже произведено продукции, какая из них оказалось качественной, а какая с дефектами, фиксировать простои и т. д.

На Павловском ДОК строят завод КФК.
На Павловском ДОК строят завод КФК.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».

— Чего, по-вашему, еще не хватает холдингу?

— В обозримом будущем нам бы очень хотелось приобрести оборудование, которое бы сортировало пиломатериал и погонажные изделия машинным зрением, с помощью сканеров. В этом нам могут помочь наши восточные партнеры. Сейчас задача сортировки лежит на «плечах и глазах» сотрудников предприятия. К несчастью, здесь силен человеческий фактор, ведь взгляд сортировщика может замылиться и не увидеть первый сорт во втором, а в третьем — первый.

Также на лесопильных предприятиях пригодились бы технологии, которые с помощью рентгеновского сканера могли бы прогнозировать качество потенциально получаемых пиломатериалов еще на этапе сортировки круглых лесоматериалов.

Повышение производительности труда

— Каких успехов удалось достичь в рамках нацпроекта по повышению производительности труда?

— От холдинга в национальном проекте «Производительность труда» участвовало пять организаций. Можно с уверенностью сказать, что нацпроект имеет большое влияние на производство. Так, на предприятии по изготовлению домокомплектов из клееного бруса на 20% сократились расходы по сырью при минимальных материальных затратах на оборудование производства. Таких результатов нам удалось достичь за счет изменения технологий производства. А на лесопильных предприятиях мы значительно увеличили долю производства пиломатериалов транспортной влажности опять же за счет организационных улучшений.

На предприятиях холдинга реализуются проекты по бережливому производству.
На предприятиях холдинга реализуются проекты по бережливому производству.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».

— Высокая производительность труда неразрывно связана с благополучием сотрудников предприятий. Как вы работаете над созданием условий для своих работников?

— В последнее время рынок труда изменился таким образом, что теперь не предприятие выбирает новых работников, а соискатель — место работы. И в наших интересах сделать так, чтобы холдинг стал особенно востребован среди будущих сотрудников.

В первую очередь, мы хотим повысить заработную плату, чтобы наши сотрудники чувствовали себя уверенно в завтрашнем дне. И логично это делать путем повышения производительности труда сотрудников, не увеличением интенсивности труда, а созданием условий, при которых сотрудник, не прилагая дополнительных усилий или переработок, сможет производить больше продукции в единицу времени. Такой подход оправдан с точки зрения и работодателя, и сотрудника. Это поможет решить главную проблему, которая есть на всех российских предприятиях, — кадровый голод.

Мы делаем все возможное, чтобы облегчить труд наших работников. И одним из таких направлений является автоматизация рабочего процесса, о котором я говорил ранее.

Развитие уникальных проектов

— В сентябре этого года холдинг «Алтайлес» открыл новый селекционно-семеноводческий центр. Расскажите о нем поподробнее.

— Это проект по выращиванию сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Он предусмотрен государственной программой «Развитие лесного хозяйства» и стратегией развития лесного комплекса РФ до 2030 года.

Центр находится на базе Каменского ЛДК. Здесь обустроена линия высева, построена теплица и организовано поле доращивания сеянцев. Первые сеянцы сосны были посажены в мае, и они уже готовы к высадке в грунт.

Отличительная особенность комплекса в том, что весь процесс, от посадки семян и до последующей транспортировки в открытый грунт, автоматизирован.

Проектная мощность центра — до 2 млн сеянцев штук в год, при необходимости мы можем увеличить ее до 5 млн штук.

В с. Вылково открыли центр по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой.
В с. Вылково открыли центр по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой.
Фото предоставлено ЛХК «Алтайлес».

— Каковы ваши дальнейшие планы?

— Жизнь так устроена, что все, что не развивается — деградирует! А производство само по себе похоже на маховик. Его тяжело раскрутить, но еще сложнее запустить заново, если он остановится. Поэтому самым правильным решением будет постоянно раскручивать этот «механизм» и повышать продуктивность, в том числе и за счет новых продуктовых линеек. А в этом нам помогут реализация новых проектов и внедрение уникальных решений.

На Павловском ДОК запустят линию ламинирования МДФ и построят завод КФК

В с. Вылково откры­ли центр по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой

Г. Барнаул, ул. Чкалова, 69-а

Тел. (3852) 23-99-99

www.altailes.com

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