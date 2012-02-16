В пригородный поселок Барнаула забрела испуганная косуля

Испуганное животное бежало по дороге, в этот момент она и попала на глаза людям. Дальнейшая судьба животного не известна.
Ранее аналогичный случай произошел в Бийске. Жители спасли косулю, которая израненная бродячими собаками, лежала около дороги. Животное передали егерю охотхозяйства «Охота», который и взялся за ее спасение. Косуля пошла на поправку.
В минприроды просят всех, кто найдет травмированное животное, связываться со службой госохотнадзора по телефонам:
8 (3852) 29-68-16;
Охотоведы знают, что делать, чтобы не навредить животному.