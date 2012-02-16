Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 февраля -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В пригородный поселок Барнаула забрела испуганная косуля

Пользователи соцсетей сообщают, что 15 февраля во Власихе был замечен необычный гость. В комментариях молодую косулю уже прозвали барнаульским бэмби.

Косули в Алтайском заповеднике.
Косули в Алтайском заповеднике.
altzapoved.ru

Испуганное животное бежало по дороге, в этот момент она и попала на глаза людям. Дальнейшая судьба животного не известна.

Ранее аналогичный случай произошел в Бийске. Жители спасли косулю, которая израненная бродячими собаками, лежала около дороги. Животное передали егерю охотхозяйства «Охота», который и взялся за ее спасение. Косуля пошла на поправку.

В минприроды просят всех, кто найдет травмированное животное, связываться со службой госохотнадзора по телефонам:

8 (3852) 29-68-16; 8 (3852) 29-68-23.

Охотоведы знают, что делать, чтобы не навредить животному.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость