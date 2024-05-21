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Жизнь

В пригороде Барнаула сняли карантин, введенный из-за бешенства

В барнаульском городском селе Власиха в марте 2024 года ввели карантин. Причиной стало бешенство. Спустя 2 месяца его сняли, соответствующий указ опубликовали на официальном портале размещения правовой информации.

Ограничения сняли спустя два месяца, в мае. Именно такой срок должен пройти после забоя бешеного животного, согласно требованиям законодательства.

Во Власихе обнаружили эпизоотические очаги по двум соседним адресамна ул. Зеленой в личных подсобных хозяйствах. Территорию вокруг них на 700 м объявили неблагополучной.

Однако, чтобы в селе сняли карантин, владельцы хозяйств должны были выполнить ряд условий. В том числе, убить всех больных животных и уничтожить их трупы. По законодательству, карантин снимается только после 60 календарных дней, заблаговременно нужно выполнить все необходимые процедуры.

Таким образом, указ о снятии ограничений датируется 16 мая. Это позволяет понять, что владельцы хозяйств выполнили все требования достаточно оперативно: изначальный указ о введении ограничений датируется 15 марта.

Но информации о животном, распространяющем бешенство, в документе нет.

Ранее сообщалось, что петицию из-за нашествия бродячих собак создали в барнаульском поселке.

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