В пригороде Барнаула сняли карантин, введенный из-за бешенства

Ограничения сняли спустя два месяца, в мае. Именно такой срок должен пройти после забоя бешеного животного, согласно требованиям законодательства.
Во Власихе обнаружили эпизоотические очаги по двум соседним адресамна ул. Зеленой в личных подсобных хозяйствах. Территорию вокруг них на 700 м объявили неблагополучной.
Однако, чтобы в селе сняли карантин, владельцы хозяйств должны были выполнить ряд условий. В том числе, убить всех больных животных и уничтожить их трупы. По законодательству, карантин снимается только после 60 календарных дней, заблаговременно нужно выполнить все необходимые процедуры.
Таким образом, указ о снятии ограничений датируется 16 мая. Это позволяет понять, что владельцы хозяйств выполнили все требования достаточно оперативно: изначальный указ о введении ограничений датируется 15 марта.
Но информации о животном, распространяющем бешенство, в документе нет.
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