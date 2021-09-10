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Жизнь

В Приморье активизировали стройку школы после видео с губернатором и пьяным сторожем

Компания «Техпроматлант» активизирует строительство школы-сада в приморском поселке Волчанец, где во время проверки губернатора Олега Кожемяко встретил лишь пьяный сторож, сообщает РИА «Новости».

Пьяный сторож на стройке школы в Приморье.
Пьяный сторож на стройке школы в Приморье.
кадр из видео.

Кожемяко ранее рассказал, что когда приехал проверять ход строительства школы, то нашел лишь пьяного сторожа.

Губернатор опубликовал видео с охранником, который падал, когда открывал ему ворота, при этом на стройплощадке не было рабочих.

«Я нахожусь на школе, на объекте, тут кроме в смерть пьяного сторожа вообще ни одной живой души», — отметил губернатор на видео.

Директор организации-подрядчика Николай Воронов после видео заявил, что строительство в буквальном смысле закипит с пятницы 10 сентября.

«Мы заходим на стройку сами, усилим количество людей, заводим технику — кран, экскаватор — и начинаем наращивать объемы по выполнению обязательств <…> Сроки сильно сдвинулись относительно первоначального проекта, так как осталось наследие от предыдущего подрядчика, и мы сейчас параллельно строим и исправляем недостатки, которые нам оставили: несоответствие класса бетона и просаженные фундаменты», — заверил и разъяснил бизнесмен.

Он также подчеркнул, что школу-сад, которую строят с 2016 года, обязательно достроят и сдадут в декабре 2021 года.

Ранее в Кемерове построили детсад, где через пару недель после открытия обрушился потолок, а через полгода провалилась земля.

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