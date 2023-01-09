В пуантах не входить. Пять барнаульских школ танцев, в которых научат стрип-пластике, топ-року и не только

В честь Международного дня хореографа altapress.ru рассказывает, где в Барнауле можно обучиться искусству танца и за сколько.

Infinity

Школа предлагает занятия для взрослых и детей. Среди направлений: уличные танцы, breaking, dancehall, go-go и не только.

Адрес: пр. Строителей, 16, работает пн-вс с 09:00 до 22:00.

Цены:

Пробное занятие по 60 мин. — 400 руб

Пробное занятие по 90 мин. — 400 руб.

Одно занятие по 60 мин. — 400 руб.

Одно занятие по 90 мин. — 500 руб.

Абонемент на восемь занятий по 60 мин. — 2500 руб.

Абонемент на 12 занятий по 60 мин. — 3000 руб.

Абонемент на 12 занятий по 90 мин. — 3500 руб.

Школа танцев «Infinity». vk.com/infinitydance22

Африка

Здесь обучают современным танцам и не только. Среди прочих танец живота, джаз, бальные танцы, модерн, контемпорари, хип-хоп, микс-денс, вог и многое другое.

Адрес: Павловский тр., 132, работает пн-пт с 15:00 до 21:00.

Цены:

Одно занятие взрослое по 60 мин. — 400 руб.

Абонемент на восемь занятий по 60 мин. для детей — 2200 руб.

Абонемент на восемь занятий по 60 мин. для взрослых — 2500 руб.

Абонемент на 12 занятий по 60 мин. для детей — 2700 руб.

Абонемент на 12 занятий по 60 мин. для взрослых — 3000 руб.

Школа танцев «Африка». vk.com/22dance

Международный день хореографа отмечают ежегодно 9 января. Этот праздник посвящается людям, которые хранят и множат технику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей.

Format Dance Studio

Школа уличных танцев Барнаула. Здесь могут научить таким направлениям, как: dancehall, хип-хоп, джаз-фанк, брейк-данс, тверк, вог, shaffl и Popping/

Адрес: пр. Красноармейский, 108, работает пн, ср, пт с 17:00 до 21:00, вт, чт, с 10:00 до 21:00, сб с 18:00 до 21:00.

Цены:

Одно занятие 60 мин. — 400 руб.

Абонемент на восемь занятий по 60 мин. — 2000 руб.

Абонемент на 12 занятий по 60 мин. — 2500 руб.

Абонемент на 20 занятий по 60 мин. — 3300 руб.

Абонемент на 40 занятий по 60 мин. — 6000 руб

Школа танцев «Format Dance Studio». vk.com/format_dance_studio

В брейк-дансе топ-рок — это движение ногой, выполняемое стоя, служащее вступительной демонстрацией стиля и разминкой для перехода к более акробатическим маневрам даун-рока.

Движение

Школа предлагает такие направления как Pole Exotic, Tribal Fusion, тверк, стрип-пластика, Pole Dance Sport и Pole Fitness и многое другое. Обучение проводят среди мужчин и женщин, взрослых и детей.

Адрес: Крупской, 99а, работает пн-сб с 08:00 до 21:00, вс с 09:00 до 13:00.

Цены:

Одно групповое занятие 60 мин. — 500 руб.

Абонемент на четыре групповых занятия по 60 мин. — 1400 руб.

Абонемент на шесть групповых занятий по 60 мин. — 1900 руб.

Абонемент на восемь групповых занятий по 60 мин. — 2400 руб.

Абонемент на 10 групповых занятий по 60 мин. — 2800 руб.

Абонемент на 12 групповых занятий по 60 мин. — 3300 руб.

Одно индивидуальное занятие по 60 мин. — 900 руб.

Абонемент на пять индивидуальных занятий по 60 мин. — 4250 руб.

Абонемент на восемь индивидуальных занятий по 60 мин. — 8000 руб.

Школа танцев «Движение». vk.com/poledance22

Линия танца

В школе обучают спортивным танцам, спортивной аэробике и бальным танцам. Занятия проводят для детей и взрослых.

Адрес:ул. взлетная, 16, работает пн-сб с 10:00 до 20:00.

Цены:

Абонемент «Спортивная аэробика» на 12 занятий по 60 мин. — 3500 руб.

Абонемент «Бальный танец» на 12 занятий по 60 мин. — 3800 руб.

Абонемент «Танцевальный спорт» на 24 занятия по 60 мин. — 3500 руб.

Абонемент «Современный танец» на 24 занятия по 90 мин. — 3700 руб.