В пятиэтаэных «палатах» до Сечина жил бывший губернатор Тульской области

Предыдущим владельцем пятиэтажной квартиры за 2 млрд рублей главы «Роснефти» Игоря Сечина был его товарищ и сослуживец по Анголе — бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев, сообщает « МБХ медиа », ссылаясь на данные Росреестра.

В выписке ведомства от 16 февраля о переходе прав собственности указан полный тезка экс-губернатора. Чиновник владел квартирой с 12 сентября 2007 года. Именно это время квартира значилась в декларациях Груздева. В Росреестре указано, что за два месяца до того, как Груздев стал губернатором, собственник недвижимости изменился на офшор Korellitos Investments Limited.

Сечин стал владельцем квартиры 27 июля, но «МБХ медиа» допускает, что он мог проживать в ней дольше.

В 2011 году Сечин развелся с первой женой Мариной и составил ей жене квартиру в Шведском тупике и дом в Серебряном бору.

«Теоретически старый боевой товарищ мог прийти на помощь другу с жилплощадью», — предполагает издание.

Также возможно, что передача квартиры произошла после ремонта, который в 2014—2015 годах провела компания «Итал Инжиниринг Интернешнл». Эта же компания была генподрядчиком строящейся резиденции «Роснефти» на Енисее стоимостью не менее 9 млрд рублей с загоном для маралов, на которых любит охотится Игорь Сечин, отмечает издание.

Накануне The Insider сообщил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин стал владельцем квартиры в Москве за 2 млрд рублей, пишет znak.com. Жилье олигарх приобрел в жилищном комплексе клубного типа Crystal House, который является одним из самых дорогих объектов недвижимости в столице.

Площадь жилища — 1229 квадратных метров. Размер квартиры сопоставим с площадкой для игры в хоккей. Согласно выписке из ЕГРН квартира Сечина занимает пять этажей.

Делал уколы

«Я помню, Олег Николаенко, мой сослуживец, болел тогда малярией, так ему Игорь Иванович Сечин делал уколы. На самом деле командир — он и есть командир, что там говорить. Но и учил он нас, а к кому еще пойдешь? Шли к нему, как к старшему переводчику…», — вспоминал в интервью Груздев в 2015 году.

Олигархов нет

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. Но 94% опрошенных специалистами ВЦИОМ россиян уверены в обратном.

В числе олигархов опрошенные называли Романа Абрамовича (15%), Олега Дерипаску (8%), Михаила Прохорова (7%), Владимира Потанина (4%), Анатолия Чубайса (4%), Алексея Миллера (4%), Алишера Усманова (4%), Бориса Березовского (3%), Игоря Сечина (3%) и Михаила Ходорковского (2%).