Сечин рассказал о зарплатах в "Роснефти"

В ходе годового собрания акционеров "Роснефти" в Красноярске миноритарий Леонид Пронин заявил, что вознаграждение топ-менеджеров компании должно быть привязано к доходу акционеров, сообщает РБК.
Оратор высказал мнение, что выплаты руководству завышены. При этом акционер отметил, что таких вознаграждений не должно быть в стране, где пенсии составляют 10–15 тыс. руб. в месяц.
Сечин с ним не согласился. По его словам, зарплата в компании в среднем ниже, чем в частных компаниях.
"Наши вознаграждения соответствуют стандартам, принятым в отрасли, и являются открытыми и транспарентными", — сказал глава "Роснефти".
Зарплаты и вознаграждения менеджеров
В соответствии с годовым отчетом "Роснефти" за 2017 год, менеджеры компании получили 3,9 млрд руб. Зарплаты при этом составили 643 млн руб., а премии — 1,77 млрд руб. Вознаграждения за участие в работе органов управления — 117 млн руб.
В июне 2016 года, после того как вознаграждение членов правления "Роснефти" увеличилось на миллиард рублей, Сечин заявлял, что зарплата топ-менеджеров в компании должна соответствовать мировому уровню.
"Размер доходов топ-менеджмента соответствует уровню крупных российских компаний и должен быть сопоставим с уровнем мировых компаний, иначе мы столкнемся с перетоком квалифицированных кадров", — объяснил Сечин.
По его словам, квалифицированные кадры позволяют компании осуществлять технологические прорывы. Он привел в пример трейдерскую деятельность "Роснефти".
"Я считаю, у нас один из лучших трейдингов или лучший среди российских компаний и один из лучших в мире. Попробуйте заинтересовать трейдера маленькой зарплатой, когда у него перед глазами проходят многомиллиардные сделки", — добавил глава "Роснефти".
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