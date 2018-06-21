Сечин рассказал о зарплатах в "Роснефти"

Оратор высказал мнение, что выплаты руководству завышены. При этом акционер отметил, что таких вознаграждений не должно быть в стране, где пенсии составляют 10–15 тыс. руб. в месяц.

Сечин с ним не согласился. По его словам, зарплата в компании в среднем ниже, чем в частных компаниях.

"Наши вознаграждения соответствуют стандартам, принятым в отрасли, и являются открытыми и транспарентными", — сказал глава "Роснефти".

Зарплаты и вознаграждения менеджеров

В соответствии с годовым отчетом "Роснефти" за 2017 год, менеджеры компании получили 3,9 млрд руб. Зарплаты при этом составили 643 млн руб., а премии — 1,77 млрд руб. Вознаграждения за участие в работе органов управления — 117 млн руб.

В июне 2016 года, после того как вознаграждение членов правления "Роснефти" увеличилось на миллиард рублей, Сечин заявлял, что зарплата топ-менеджеров в компании должна соответствовать мировому уровню.

"Размер доходов топ-менеджмента соответствует уровню крупных российских компаний и должен быть сопоставим с уровнем мировых компаний, иначе мы столкнемся с перетоком квалифицированных кадров", — объяснил Сечин.

По его словам, квалифицированные кадры позволяют компании осуществлять технологические прорывы. Он привел в пример трейдерскую деятельность "Роснефти".