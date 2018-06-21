Сечин рассказал о дефиците нефти в ближайшие 10 лет

Глава "Роснефти" Игорь Сечин во время выступления на годовом общем собрании акционеров заявил, что мировой рынок в ближайшие 10 лет ждет дефицит нефти, пишет RT.
Сечин добавил, что спрос на нее будет расти при падении добычи основных компаний.
По словам Сечина, дефицит нефти, то есть превышение спроса над предложением, оценивается на уровне 700—750 млн тонн ежегодной добычи к 2025 году. Он уверен, что ситуация дает шанс компании увеличить долю на мировом рынке и создать "значительную дополнительную стоимость для акционеров".
В российском правительстве обсуждают поддержку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расположенных далеко от экспортных рынков — на Урале, в Поволжье и в Сибири, — на 330 миллиардов рублей, пишет ura.ru. Заводы смогут сохранить статус-кво, получив так называемый возвратный акциз на нефть, а также "прибавку" к нему за счет повышающего коэффициента.
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