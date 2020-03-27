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Жизнь

В райбольнице в Алтайском крае двое пациентов ждут результаты анализов на Covid-19

В Каменской ЦРБ находятся два человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом написала «Алтайская правда». Анализы пока не пришли.

Районная больница.
Районная больница.
Дмитрий Лямзин.

Изданию известно, что супруги побывали в Австралии. В Камень-на-Оби они прибыли из Тюменцево, откуда и пошла информация о их якобы зараженности.

«Пару немедленно поместили в бокс инфекционного отделения, взяли у них анализы на коронавирус, сегодня-завтра будут известны результаты. Никаких симптомов болезни у них нет, они здоровы. Не нужно провоцировать панику», — сказала начмед Каменской ЦРБ Светлана Шитова.

По официальным данным, в Алтайском крае нет заболевших Covid-19.

Ранее сообщалось, что в Камне-на-Оби не сразу обратили внимание на туристку, которая приехала из Франции. 14-дневный карантин она не соблюдала.

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