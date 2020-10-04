В Республике Алтай за сутки заразились коронавирусом почти 100 человек

Коронавирус подтвердился у 40 жителей Горно-Алтайска, у 26 жителей Кош-Агачского района, у 17 жителей Майминского района, у пяти жителей Онгудайского района, у четырех жителей Турочакского района, а также у жителей Шебалинского, Чойского и Улаганского районов.
Всего на нынешний момент в Горном Алтае подтвердили 3967 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2879 человек, 42 — за последние сутки.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев спрогнозировал, что победить коронавирус в России возможно лишь к концу 2021 года.