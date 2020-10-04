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Жизнь

В Республике Алтай за сутки заразились коронавирусом почти 100 человек

В Республике Алтай по-прежнему не улучшается эпидемиологическая ситуация с COVID-19. За последние сутки в регионе лабораторно подтвердили 98 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

Коронавирус. Пандемия. Врач.
Коронавирус. Пандемия. Врач.
CC0

Коронавирус подтвердился у 40 жителей Горно-Алтайска, у 26 жителей Кош-Агачского района, у 17 жителей Майминского района, у пяти жителей Онгудайского района, у четырех жителей Турочакского района, а также у жителей Шебалинского, Чойского и Улаганского районов.

Всего на нынешний момент в Горном Алтае подтвердили 3967 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2879 человек, 42 — за последние сутки.

Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев спрогнозировал, что победить коронавирус в России возможно лишь к концу 2021 года.

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