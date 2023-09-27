В Республике Алтай кот не может вылизать себе спинку из-за лишнего веса

Кот Лексус гуляет на свежем воздухе, питается в кафе на территории и, конечно, купается в любви туристов. Его фотографии разместили в группе "Жирен и Красив".
Но жизнь Лексуса не так хороша, ведь из-за внушительных размеров пушистому зверю трудно вылизывать шерсть на спинке. По этой причине у него образовались колтуны, кот упрямится и не дает себя гладить.
Единственный выход - подстричь котика, потому что шерсть сильно свалялась. Но Лексус с характером, поэтому не дается в руки людям, а предпочитает гулять нечесаный и неглаженный.
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