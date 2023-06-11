11 июня
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Жизнь

В режиме готовности: в МЧС рассказали о паводковой ситуации на Алтае

Превышения критических отметок на реках Алтайского края не фиксируется (данные на 10 июня, - прим.ред.).

Новый мост, мост в Барнауле.
Новый мост, мост в Барнауле.
Дмитрий Лямзин.

В верховьях некоторых рек зафиксировано снижение уровней. Но по прогнозам, в связи с осадками, в ближайшие дни возможен подъем уровней воды, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Подразделения МЧС и другие службы находятся в режиме готовности на случай ухудшения обстановки.

Для мониторинга паводковой обстановки применяются беспилотники.

Осуществляется контроль за уровнями воды на акваториях края в течение суток. В районах, подверженных подтоплению, работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Уровень воды в Оби

Между тем уровень воды в Оби у Барнаула за минувшие сутки поднялся на 22 сантиметра и составил на утро 11 июня и составил 479 см (критический — 540).

В 2021 году 11 июня на водомерном посту у Барнаула зафиксировали уровень 554 см.

В 2015-м — 5 мая —уровень воды в Оби поднялся до 603 сантиметров.

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