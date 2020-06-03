В «родных пенатах» Гитлера обустроятся полицейские

Австрийское правительство вело долгую юридическую баталию, чтобы помешать превращению здания в городе Браунау-ам-Инн в место паломничества неонацистов.

В правительстве использовали слово «нейтрализация».

Архитекторы пообещали, что стоимость переделки дома на немецкой границе будет минимальной, пишет bfm.ru. Государство потратит 5 млн евро.

Ставка под землей

Ранее в ставке Гитлера под Винницей обнаружили «подземную многоэтажку» с газом. Украинские археологи нашли там новые подземные сооружения в четыре этажа, рассказала директор Винницкого областного краеведческого музея Екатерина Высоцкая. Два верхних этажа заполнены газами (аргон и радон).