Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 августа 25°C
Жизнь

В Росгвардии грядут кадровые перемены: появятся 24 новых генерала по стране

Росгвардия намерена повысить статус некоторых своих представителей в регионах страны, пишут «Известия».

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

В 20 субъектах с населением более миллиона человек должность местного руководителя Росгвардии станет генеральской — сегодня они полковники.

Всего на местах планируют создать 24 позиции со штатной категорией «генерал-майор полиции».

«Организационно-штатная структура Росгвардии формируется, исходя из принципа достаточности и эффективности для выполнения служебных задач», — пояснили изданию в ведомстве, но детали раскрывать не стали, указав на «служебную информацию».

Священники с сотрудниками Росгвардии совершили молитвенный облет Иркутска.
Священники с сотрудниками Росгвардии совершили молитвенный облет Иркутска.
38.rosgvard.ru.

Как известно, руководители территориальных органов подчиняются командующим округами Росгвардии, но выполняют в основном полицейские функции, а не военные.

Среди функций — контроль за оборотом оружия, выдача на него лицензий, надзор за частной детективной и охранной деятельностью, к тому же есть силы спецназа.

Чтобы высвободить необходимое количество генеральских должностей, ведомство уменьшит число высших офицеров в центральном аппарате. Также планируют «понизить» 16 позиций в штабах округов.

«Сегодня у каждого из командующих округами Росгвардии — шесть-семь заместителей, большинство из которых носят генеральские погоны. А, к примеру, у командующего Уральским округом все семь заместителей служат в генеральских званиях», — отмечает издание.

Прапорщик полиции с Урала Анна Храмцова названа самой красивой в Росгвардии.
Прапорщик полиции с Урала Анна Храмцова названа самой красивой в Росгвардии.
Скриншот видео / youtube.com

По мнению экспертов, в силовых структурах сейчас и так переизбыток генералов. Поэтому выгоднее их попросту сократить, а высвобожденные деньги пустить на реальные нужды рядовых сотрудников.

Впрочем, есть также мнения, что реформа укрепит авторитет Росгвардии в областях — это должно повысить роль полицейской составляющей в работе ведомства.

Ранее в Сети появилось эпичное видео массовой драки между Росгвардией и ВДВ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость